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Сийярто: Шольц поступил разумно, заявив, что ФРГ не поставит Киеву Taurus

Сийярто: Шольц поступил разумно, заявив, что ФРГ не поставит Киеву Taurus Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил разумно, заявив, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты "Taurus".
Другие страны
7 марта 2024 г. 08:20
Сийярто: Шольц поступил разумно, заявив, что ФРГ не поставит Киеву Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поступил разумно, заявив, что Берлин не будет поставлять Киеву ракеты "Taurus".

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя реакцию Шольца на разговор офицером бундесвера.

"Я думаю, гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные. Я думаю, что канцлер Шольц повел себя в этом отношении очень ответственно, дав понять, что никаких ракет типа "Taurus" Германия не будет поставлять Украине. Я считаю, что это очень разумное поведение", - сказал Сийрято.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus Украине. Тем не менее, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Среди прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Кроме того, они попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.

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Версия на азербайджанском языке Budapeşt Şoltsun Ukraynaya “Taurus” verməməsindən razı qalıb

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