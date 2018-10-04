Сигал войдет в состав Фонда по сохранению русского наследия в США

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ МИД РФ планирует задействовать актера, спецпредставителя российского дипведомства по гуманитарным связям с США Стивена Сигала в работе фонда по сохранению русского наследия в Северной Америке. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на семинаре "Русская Америка: гавайские страницы. 200 лет спустя", передает Report со ссылкой на ТАСС.

"По линии архивного взаимодействия с американцами призываем оцифровать и разместить в открытом доступе документы по русской Америке, хранящиеся в различных государственных и негосударственных архивах США, - сказал он. - Еще одна важнейшая задача - обеспечить сохранность и возвращение на родину личных коллекций знаменитых деятелей культуры видных эмигрантов. При участии нашего министерства прорабатываются также планы интенсификации контактов с музейными и научными США, изучаются варианты создания новых музейных комплексов в Форт-Россе, Форт-Ванкувере, в штате Вашингтон, где в 1937 году приземлился экипаж Валерия Чкалова, а также на Гавайских островах".

Как рассказал Рябков, МИД планирует создать фонд "Русская Америка", который оказывал бы целевую поддержку совместным проектам в области сохранения наследия, взаимодействуя с компаниями-спонсорами и другими грантодающими структурами.

"Предполагаем подключить к его работе видных общественных деятелей двух стран, в том числе киноактера Стивена Сигала, который был недавно назначен спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских культурно-гуманитарных связей", - сообщил заместитель министра.