    Сибига: Украина нацелена на военные объекты РФ для ослабления ее потенциала

    • 07 апреля, 2026
    • 16:40
    Сибига: Украина нацелена на военные объекты РФ для ослабления ее потенциала

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что действия Киева направлены на военные и инфраструктурные объекты на территории России с целью снижения ее боеспособности.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X по итогам телефонного разговора с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен.

    По его словам, основное внимание в ходе беседы было уделено вопросам безопасности. "Я подтвердил нашу позицию в отношении недавних инцидентов с использованием беспилотников и нашу готовность к тесному сотрудничеству и разработке практических решений для предотвращения подобных ситуаций в будущем", - отметил Сибига.

    Он подчеркнул, что Украина ценит понимание Финляндии того, что коренной причиной существующих угроз является война России против Украины.

    "Действия Украины сосредоточены на военных и инфраструктурных объектах на территории России с целью снижения ее боеспособности - что отвечает нашим общим интересам", - добавил министр.

    Сибига также напомнил, что в ходе недавних визитов в Турцию и Сирию Украина укрепила свою роль на Ближнем Востоке, адаптируясь к новой геополитической реальности. По его словам, Киев работает с региональными партнерами на практической основе для повышения как региональной стабильности, так и собственной безопасности.

    Министр выразил благодарность Финляндии за оборонную и политическую поддержку, а также отметил необходимость разблокировки кредита в размере 90 млрд евро, что важно для укрепления устойчивости Украины.

    "Тесное сотрудничество и твердые позиции являются ключом к достижению прочного мира", - заявил Сибига.

    Российско-украинский конфликт Андрей Сибига Элина Валтонен Россия Украина Финляндия Сирия Турция
    Sibiqa: Ukrayna Rusiyanın potensialını zəiflətmək üçün hərbi obyektlərini hədəfə alır

