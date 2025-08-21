О нас

Сибига: Россия атаковала в Украине американский завод

Другие страны
21 августа 2025 г. 11:37
Россия осуществила масштабный комбинированный воздушный удар по Украине, одна из ракет попала в американский завод по производству электроники.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"Одна из ракет попала в крупный американский завод по производству электроники в нашем самом западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Это полностью гражданский объект, который не имеет ничего общего с обороной или войском. Это не первая российская атака на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак", - написал он.

Судя по фотографиям и видео, которые размещены министром, а ранее главой Закарпатской областной государственной и военной администрации Мирославом Билецким, речь идет о компании "Флекс Украина" (Мукачево), которая принадлежит Flextronics - одному из мировых лидеров по контрактному производству электроники и дизайна, акции которого котируются на американской бирже Nasdaq.

Версия на английском языке Sybiha: Russia attacked American electronics manufacturer in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynada ABŞ zavoduna hücum edib

