Сибига: Россия атаковала в Украине американский завод

Сибига: Россия атаковал в Украине американский завод по производству электроники

Россия осуществила масштабный комбинированный воздушный удар по Украине, одна из ракет попала в американский завод по производству электроники.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"Одна из ракет попала в крупный американский завод по производству электроники в нашем самом западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Это полностью гражданский объект, который не имеет ничего общего с обороной или войском. Это не первая российская атака на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак", - написал он.

Судя по фотографиям и видео, которые размещены министром, а ранее главой Закарпатской областной государственной и военной администрации Мирославом Билецким, речь идет о компании "Флекс Украина" (Мукачево), которая принадлежит Flextronics - одному из мировых лидеров по контрактному производству электроники и дизайна, акции которого котируются на американской бирже Nasdaq.