ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор

    Сибига: Мы ожидаем, что Европа поможет нам сбивать российские ракеты над Украиной

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 20:46
    Сибига: Мы ожидаем, что Европа поможет нам сбивать российские ракеты над Украиной

    Украина заявила о необходимой помощи НАТО в уничтожении российских ракет и дронов в украинском воздушном пространстве. 

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

    Глава МИД заявил о недостаточности одних осуждений, подчеркнув, что Европа должна решительно действовать.

    "Что это означает? Быстрое решение, и мы очень этого ждем, чтобы сбивать воздушные российские объекты над территорией Украины. Мы вели об этом речь с нашими соседями - с Румынией, с Польшей и другими, на территории которых уже фиксировались подобные случаи: или падение обломков, или нарушение воздушного пространства", - отметил он.

    Россия Украина Андрей Сибига российско-украинская война

    Последние новости

    20:58

    Азербайджан и США обсудили новые механизмы сотрудничества

    Экономика
    20:55
    Фото

    Азербайджан и ЧБТР обсудили вопросы сотрудничества

    Финансы
    20:46

    Сибига: Мы ожидаем, что Европа поможет нам сбивать российские ракеты над Украиной

    Другие страны
    20:43

    NASA запретило гражданам Китая участвовать в программах агентства

    Другие страны
    20:42

    Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезного

    В регионе
    20:38

    В Товузе два автомобиля съехали с моста, есть пострадавшие

    Происшествия
    20:24

    Принц Гарри пожертвовал полмиллиона долларов для детей Украины и Газы

    Другие страны
    20:18

    В ООН заявили, что гуманитарная группа будет оставаться в Газе так долго, как сможет

    Другие страны
    20:15

    КТК возместил $2,1 млн ущерба от утечки нефти на морском терминале в августе

    В регионе
    Лента новостей