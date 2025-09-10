Сибига: Мы ожидаем, что Европа поможет нам сбивать российские ракеты над Украиной
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 20:46
Украина заявила о необходимой помощи НАТО в уничтожении российских ракет и дронов в украинском воздушном пространстве.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Глава МИД заявил о недостаточности одних осуждений, подчеркнув, что Европа должна решительно действовать.
"Что это означает? Быстрое решение, и мы очень этого ждем, чтобы сбивать воздушные российские объекты над территорией Украины. Мы вели об этом речь с нашими соседями - с Румынией, с Польшей и другими, на территории которых уже фиксировались подобные случаи: или падение обломков, или нарушение воздушного пространства", - отметил он.
