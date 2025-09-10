İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Sibiqa: Rusiya raketlərini vurmaqda Avropanın bizə kömək edəcəyini gözləyirik

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 21:05
    Sibiqa: Rusiya raketlərini vurmaqda Avropanın bizə kömək edəcəyini gözləyirik

    Ukrayna öz hava məkanında Rusiya raket və pilotsuz təyyarələrinin məhv edilməsində NATO-dan lazımi yardımı açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBC-Ukrayna" Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sıbiqanın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    XİN rəhbəri Avropanın qətiyyətlə hərəkət etməli olduğunu vurğulayıb.

    "Bu nə deməkdir? Tez qərardır və biz həqiqətən də Ukrayna ərazisi üzərində Rusiya hava hədəflərini vurmaq üçün bunu səbirsizliklə gözləyirik. Biz bunu qonşularımızla - Rumıniya, Polşa və ərazilərində artıq oxşar hallar qeydə alınan digər dövlətlərlə müzakirə etmişik: ya dağıntıların düşməsi, ya da hava məkanının pozulması", - o qeyd edib.

    Sibiqa Ukrayna
    Сибига: Мы ожидаем, что Европа поможет нам сбивать российские ракеты над Украиной

    Son xəbərlər

    22:31

    CPC dəniz terminalında neft sızması nəticəsində dəymiş 2,1 milyon dollarlıq təzminatı ödəyib

    Region
    22:23
    Video

    NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblər

    Digər ölkələr
    22:23

    Yəməndə İsrail zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:18

    Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıb

    Region
    22:07

    Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıb

    Digər ölkələr
    21:54

    Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşüb

    Hadisə
    21:53

    Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitirib

    Futbol
    21:48

    Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

    Hadisə
    21:42

    Netanyahu Yəməndə husiləri yeni zərbələrlə hədələyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti