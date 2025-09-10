Sibiqa: Rusiya raketlərini vurmaqda Avropanın bizə kömək edəcəyini gözləyirik
- 10 sentyabr, 2025
- 21:05
Ukrayna öz hava məkanında Rusiya raket və pilotsuz təyyarələrinin məhv edilməsində NATO-dan lazımi yardımı açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBC-Ukrayna" Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sıbiqanın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
XİN rəhbəri Avropanın qətiyyətlə hərəkət etməli olduğunu vurğulayıb.
"Bu nə deməkdir? Tez qərardır və biz həqiqətən də Ukrayna ərazisi üzərində Rusiya hava hədəflərini vurmaq üçün bunu səbirsizliklə gözləyirik. Biz bunu qonşularımızla - Rumıniya, Polşa və ərazilərində artıq oxşar hallar qeydə alınan digər dövlətlərlə müzakirə etmişik: ya dağıntıların düşməsi, ya da hava məkanının pozulması", - o qeyd edib.
