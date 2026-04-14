    Сибига и Каллас обсудили Ближний Восток и итоги выборов в Венгрии

    • 14 апреля, 2026
    • 09:58
    Сибига и Каллас обсудили Ближний Восток и итоги выборов в Венгрии

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава дипломатии ЕС Кая Каллас обсудили итоги выборов в Венгрии и их влияние на политический баланс в Европейском союзе.

    Как передает Report, об этом Сибига сообщил в соцсети Х по итогам телефонного разговора.

    "Мы обменялись мнениями о результатах выборов в Венгрии и их последствиях для мощи Европы", - отметил он, указав на важность разблокировки кредита в размере 90 млрд евро "для обеспечения продолжительной поддержки Украины и усиления защиты Европы от российской угрозы".

    По словам министра, стороны также скоординировали предстоящие встречи, чтобы обеспечить согласованность совместных усилий в ближайшие недели.

    "Мы обсудили европейскую повестку дня и необходимость сохранения единства и динамики в продвижении ключевых решений, укрепляющих нашу общую безопасность и устойчивость", - подчеркнул Сибига.

    Кроме того, стороны затронули ситуацию на Ближнем Востоке.

    "Мы согласились с важностью скоординированных международных усилий для обеспечения стабильности в регионе. Мы также подчеркнули необходимость защиты гражданского населения и предотвращения дальнейшей эскалации", - подытожил министр.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Российско-украинский конфликт Переговоры между США и Ираном Парламентские выборы в Венгрии Европейский союз (ЕС) Венгрия Кая Каллас Андрей Сибига Украина
    Sibiqa və Kallas Yaxın Şərqi və Macarıstandakı seçkilərin nəticələrini müzakirə ediblər

