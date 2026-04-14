Сибига и Каллас обсудили Ближний Восток и итоги выборов в Венгрии
- 14 апреля, 2026
- 09:58
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава дипломатии ЕС Кая Каллас обсудили итоги выборов в Венгрии и их влияние на политический баланс в Европейском союзе.
Как передает Report, об этом Сибига сообщил в соцсети Х по итогам телефонного разговора.
"Мы обменялись мнениями о результатах выборов в Венгрии и их последствиях для мощи Европы", - отметил он, указав на важность разблокировки кредита в размере 90 млрд евро "для обеспечения продолжительной поддержки Украины и усиления защиты Европы от российской угрозы".
По словам министра, стороны также скоординировали предстоящие встречи, чтобы обеспечить согласованность совместных усилий в ближайшие недели.
"Мы обсудили европейскую повестку дня и необходимость сохранения единства и динамики в продвижении ключевых решений, укрепляющих нашу общую безопасность и устойчивость", - подчеркнул Сибига.
Кроме того, стороны затронули ситуацию на Ближнем Востоке.
"Мы согласились с важностью скоординированных международных усилий для обеспечения стабильности в регионе. Мы также подчеркнули необходимость защиты гражданского населения и предотвращения дальнейшей эскалации", - подытожил министр.