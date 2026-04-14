Сибига и Каллас обсудили Ближний Восток и итоги выборов в Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава дипломатии ЕС Кая Каллас обсудили итоги выборов в Венгрии и их влияние на политический баланс в Европейском союзе.

Как передает Report, об этом Сибига сообщил в соцсети Х по итогам телефонного разговора.

"Мы обменялись мнениями о результатах выборов в Венгрии и их последствиях для мощи Европы", - отметил он, указав на важность разблокировки кредита в размере 90 млрд евро "для обеспечения продолжительной поддержки Украины и усиления защиты Европы от российской угрозы".

По словам министра, стороны также скоординировали предстоящие встречи, чтобы обеспечить согласованность совместных усилий в ближайшие недели.

"Мы обсудили европейскую повестку дня и необходимость сохранения единства и динамики в продвижении ключевых решений, укрепляющих нашу общую безопасность и устойчивость", - подчеркнул Сибига.

Кроме того, стороны затронули ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы согласились с важностью скоординированных международных усилий для обеспечения стабильности в регионе. Мы также подчеркнули необходимость защиты гражданского населения и предотвращения дальнейшей эскалации", - подытожил министр.