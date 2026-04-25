Сибига: Азербайджан передал Украине автобусы и оказал помощь на $45 млн
- 25 апреля, 2026
- 19:01
Азербайджан передал Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для нужд местных общин.
Как передает Report, об этом написал в социальной сети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По его словам, с 2022 года Азербайджан неоднократно оказывал поддержку украинскому народу, предоставив гуманитарную помощь на сумму более $45 млн, включая генераторы, трансформаторы и другое критически важное оборудование для обеспечения работы энергетической системы в условиях атак.
Сибига также отметил, что свыше 500 украинских детей приняли участие в программах восстановления на территории Азербайджана.
Он подчеркнул, что Украина высоко ценит такую поддержку, которая помогает стране сохранять устойчивость и двигаться вперед.
During this visit, Azerbaijan has provided five passenger buses to Ukraine as humanitarian assistance for the needs of our communities.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 25, 2026
