    Сибига: Азербайджан передал Украине автобусы и оказал помощь на $45 млн

    Азербайджан передал Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для нужд местных общин.

    Как передает Report, об этом написал в социальной сети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, с 2022 года Азербайджан неоднократно оказывал поддержку украинскому народу, предоставив гуманитарную помощь на сумму более $45 млн, включая генераторы, трансформаторы и другое критически важное оборудование для обеспечения работы энергетической системы в условиях атак.

    Сибига также отметил, что свыше 500 украинских детей приняли участие в программах восстановления на территории Азербайджана.

    Он подчеркнул, что Украина высоко ценит такую поддержку, которая помогает стране сохранять устойчивость и двигаться вперед.

    Андрей Сибига Азербайджано-Украинские отношения Гуманитарная помощь
    Sibiqa: Azərbaycan Ukraynaya avtobuslar verib və 45 milyon dollarlıq yardım edib

