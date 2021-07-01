Си Цзиньпин заявил, что Китай "разобьет голову" тем, кто попытается поработить его

Китайский народ "разобьет голову" любым внешним силам, которые попытаются поработить его.
Как передает Report, об этом на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китайский народ выступает за справедливость, он не боится насилия, наша нация обладает сильным чувством национальной гордости и уверенностью. Китайский народ никогда не унижал, не угнетал и не порабощал другие нации. Этого не было в прошлом, нет сейчас и никогда не будет", - сказал он.
"В то же время китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 млрд человек и разобьет себе голову", - отметил глава КНР.