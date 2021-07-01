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Си Цзиньпин заявил, что Китай "разобьет голову" тем, кто попытается поработить его

Си Цзиньпин заявил, что Китай "разобьет голову" тем, кто попытается поработить его Китайский народ "разобьет голову" любым внешним силам, которые попытаются поработить его
Другие страны
1 июля 2021 г. 08:51
Си Цзиньпин заявил, что Китай разобьет голову тем, кто попытается поработить его
Си Цзиньпин

Китайский народ "разобьет голову" любым внешним силам, которые попытаются поработить его.

Как передает Report, об этом на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайский народ выступает за справедливость, он не боится насилия, наша нация обладает сильным чувством национальной гордости и уверенностью. Китайский народ никогда не унижал, не угнетал и не порабощал другие нации. Этого не было в прошлом, нет сейчас и никогда не будет", - сказал он.

"В то же время китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 млрд человек и разобьет себе голову", - отметил глава КНР.

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Версия на английском языке Xi Jinping: China will ‘smash heads’ of those trying to enslave it

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