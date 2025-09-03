Си Цзиньпин: Только равноправие между странами обеспечит общую безопасность

Только отношения на равноправной основе между странами и народами позволят обеспечить всеобщую безопасность.

Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.

"Человечество имеет общую судьбу. Только равноправное отношение между странами и народами, жизнь в гармонии позволит обеспечить общую безопасность, устранить коренные причины войн и предотвратить повторение исторических трагедий", - сказал китайский лидер.

Он добавил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна ускорить построение армии мирового класса и решительно отстаивать национальный суверенитет.