    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Си Цзиньпин: Только равноправие между странами обеспечит общую безопасность

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 06:07
    Си Цзиньпин: Только равноправие между странами обеспечит общую безопасность

    Только отношения на равноправной основе между странами и народами позволят обеспечить всеобщую безопасность.

    Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада в честь 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.

    "Человечество имеет общую судьбу. Только равноправное отношение между странами и народами, жизнь в гармонии позволит обеспечить общую безопасность, устранить коренные причины войн и предотвратить повторение исторических трагедий", - сказал китайский лидер.

    Он добавил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна ускорить построение армии мирового класса и решительно отстаивать национальный суверенитет.

    Си Цзиньпин военный парад Китай
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Cinpin: İndi dünya sülh və ya müharibə seçimi qarşısındadır

    Последние новости

    06:41

    В Турции девять полицейских отравились неизвестным веществом

    Другие
    06:07

    Си Цзиньпин: Только равноправие между странами обеспечит общую безопасность

    Другие страны
    05:35

    Президент Ильхам Алиев наблюдает в Пекине за парадом, посвященным 80-летию Победы во Второй мировой войне

    Внешняя политика
    05:28

    Гендиректор McDonald's: популярность американских брендов за рубежом снизилась

    Другие страны
    04:50

    Конгресс США опубликовал материалы по делу Эпштейна

    Другие страны
    04:16

    Великобритания запретит продажу энергетиков детям младше 16 лет

    Другие страны
    03:44

    Лавров: США прилагают активные дипломатические усилия по Украине

    В регионе
    03:06

    СМИ: Украинская компания начнет производство твердого ракетного топлива в Дании

    Другие страны
    02:39

    Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 3 сентября выросла в 4,2 раза

    В регионе
    Лента новостей