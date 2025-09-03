Cinpin: İndi dünya sülh və ya müharibə seçimi qarşısındadır
İndi dünya sülh və ya müharibə seçimi qarşısındadır.
"Report" "Xinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin Pekində keçirilən yapon işğalına qarşı Çin xalq müqaviməti və İkinci Dünya müharibəsində qazanılmış Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradda çıxışı zamanı deyib.
Si Cinpin Çin xalqının hər zaman sülhə sadiq olduğunu bildirib. ÇXR Sədri xalqları tarixi faciələrin təkrarlanmasının qarşısını almağa çağırıb.
"İnsanlıq üçün sülh və inkişaf kimi ali məqsəd mütləq qalib gələcək", - o bildirib.
