Си Цзиньпин призвал Трампа не вводить односторонние меры в торговле
- 19 сентября, 2025
- 22:08
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал американскую сторону не подрывать торговые отношения между странами, вводя ограничения в одностороннем порядке.
Как передает Report, об этом пишет китайская газета Global Times.
"США следует воздерживаться от односторонних торговых ограничений, чтобы не наносить ущерб результатам многочисленных раундов консультаций между сторонами", - сказал Си Цзиньпин.
Он также напомнил о позиции Пекина по соглашению о продаже американского подразделения соцсети TikTok: итоги переговоров должны учитывать интересы обеих сторон, не нарушать законы и нормы КНР, соответствовать рыночным правилам. При этом США должны обеспечить недискриминационные условия для китайских инвесторов.
Си Цзиньпин отметил важность китайско-американских отношений и способность сторон взаимодействовать на благо КНР, США и всего мира.
Трамп охарактеризовал этот разговор как "очень продуктивный" и "очень хороший" и пообещал, что снова поговорит по телефону с Си Цзиньпином.