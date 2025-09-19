Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Си Цзиньпин призвал Трампа не вводить односторонние меры в торговле

    Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал американскую сторону не подрывать торговые отношения между странами, вводя ограничения в одностороннем порядке.

    Как передает Report, об этом пишет китайская газета Global Times.

    "США следует воздерживаться от односторонних торговых ограничений, чтобы не наносить ущерб результатам многочисленных раундов консультаций между сторонами", - сказал Си Цзиньпин.

    Он также напомнил о позиции Пекина по соглашению о продаже американского подразделения соцсети TikTok: итоги переговоров должны учитывать интересы обеих сторон, не нарушать законы и нормы КНР, соответствовать рыночным правилам. При этом США должны обеспечить недискриминационные условия для китайских инвесторов.

    Си Цзиньпин отметил важность китайско-американских отношений и способность сторон взаимодействовать на благо КНР, США и всего мира.

    Трамп охарактеризовал этот разговор как "очень продуктивный" и "очень хороший" и пообещал, что снова поговорит по телефону с Си Цзиньпином.

