Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Си Цзиньпин призвал Китай и США проложить путь к мирному сосуществованию

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 06:51
    Си Цзиньпин призвал Китай и США проложить путь к мирному сосуществованию

    Китаю и США необходимо принять меры для создания условий для мирного сосуществования.

    Как передает Report, об этом говорится в письменном послании председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованном Центральным телевидением Китая в первый день его государственного визита в США.

    "Обеим сторонам нужно проложить верный путь к новой эпохе, в которой две великие державы - Китай и США - мирно сосуществуют", - отметил Си Цзиньпин.

    Он выразил надежду на углубленный обмен мнениями с президентом США Дональдом Трампом по ключевым вопросам двусторонних отношений и международной обстановки.

    "Я надеюсь на углубленный обмен мнениями с президентом Трампом по важным вопросам об отношениях между нашими странами и мировой обстановке, на постоянное обогащение содержания конструктивных отношений стратегической стабильности между Китаем и США, а также на расширение возможностей для обмена и сотрудничества между нашими странами во всех областях", - подчеркнул китайский лидер.

    Дональд Трамп Си Цзиньпин Китайская Народная Республика (КНР) Соединенные Штаты Америки (США)
    Si Cinpin: Çin və ABŞ dinc yanaşı yaşamaq üçün şərait yaratmalıdır
    China, US need to pave way for peaceful coexistence - Xi
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:31

    "Формула 1": Дан старт Гран-при Азербайджана

    Спорт
    12:23

    Греция и Азербайджан договорились расширить сотрудничество в сфере спорта

    Внешняя политика
    12:19
    Фото

    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов

    Карабах
    12:17

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

    В регионе
    12:05

    В Баку украли комби на 51 тыс. манатов

    Происшествия
    11:58

    Казахстан и Индия намерены довести товарооборот до $1 млрд

    Другие страны
    11:50

    Полиция остановила в Сумгайыте 22 мотоциклистов-нарушителей

    Происшествия
    11:48

    FAO: Работа над новым соглашением о партнерстве с Азербайджаном завершается

    АПК
    11:47

    Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 111 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    Лента новостей