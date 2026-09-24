Си Цзиньпин призвал Китай и США проложить путь к мирному сосуществованию

Китаю и США необходимо принять меры для создания условий для мирного сосуществования.

Как передает Report, об этом говорится в письменном послании председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованном Центральным телевидением Китая в первый день его государственного визита в США.

"Обеим сторонам нужно проложить верный путь к новой эпохе, в которой две великие державы - Китай и США - мирно сосуществуют", - отметил Си Цзиньпин.

Он выразил надежду на углубленный обмен мнениями с президентом США Дональдом Трампом по ключевым вопросам двусторонних отношений и международной обстановки.

"Я надеюсь на углубленный обмен мнениями с президентом Трампом по важным вопросам об отношениях между нашими странами и мировой обстановке, на постоянное обогащение содержания конструктивных отношений стратегической стабильности между Китаем и США, а также на расширение возможностей для обмена и сотрудничества между нашими странами во всех областях", - подчеркнул китайский лидер.