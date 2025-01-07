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Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для спасения людей в Тибете

Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для спасения людей в Тибете Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв после землетрясения в Тибете.
Другие страны
7 января 2025 г. 09:47
Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для спасения людей в Тибете

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв после землетрясения в Тибете.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом говорится в распространенном заявлении лидера КНР.

"Необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшим, минимизации жертв, предотвращения вторичных негативных последствий, надлежащего расселения пострадавших от стихийного бедствия, качественной работы по ликвидации последствий", - заявил он.

Он также заявил о необходимости усилить мониторинг и раннее предупреждение о землетрясениях, как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру, обеспечить базовые условия для жизни людей, гарантировать, что они проведут зиму в тепле и безопасности.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тыс. человек. Власти подтвердили гибель 53 человек, еще 62 получили травмы разной степени тяжести. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.

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