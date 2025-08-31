Председатель КНР: Необходимо восстановить авторитет и влияние ООН

В существующих условиях необходимо восстановить авторитет и влияние Организации Объединённых Наций, чтобы она могла и далее оставаться основной платформой для согласования действий государств и реагирования на общие вызовы.

Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Он отметил, что Китай готов углублять сотрудничество с ООН, поддерживать ее центральную роль в международных делах и брать на себя ответственность за сохранение глобального мира.

Си Цзиньпин добавил, что на фоне невиданных за последние сто лет глубоких глобальных изменений Китай выступает источником стабильности и надежности.