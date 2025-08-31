    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    • 31 avqust, 2025
    • 10:11
    ÇXR Sədri: BMT-nin nüfuzu və təsir gücü bərpa olunmalıdır

    Mövcud şəraitdə BMT-nin nüfuzu və təsir gücü bərpa olunmalıdır ki, təşkilat ölkələrin fəaliyyətini uzlaşdırmaq və birgə çağırışlara cavab vermək üçün əsas platforma rolunu davam etdirə bilsin.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş ilə keçirdiyi görüşdə Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin deyib.

    O qeyd edib ki, Çin BMT ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməyə, onun beynəlxalq məsələlərdə mərkəzi rolunu dəstəkləməyə və qlobal sülhün qorunması məsuliyyətini üzərinə götürməyə hazırdır. 

    Cinpin əlavə edib ki, son yüz ildə görünməmiş dərin qlobal dəyişikliklər fonunda Çin sabitlik və etibarlılıq mənbəyi kimi çıxış edir.

    Председатель КНР: Необходимо восстановить авторитет и влияние ООН

