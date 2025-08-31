ÇXR Sədri: BMT-nin nüfuzu və təsir gücü bərpa olunmalıdır
Digər ölkələr
- 31 avqust, 2025
- 10:11
Mövcud şəraitdə BMT-nin nüfuzu və təsir gücü bərpa olunmalıdır ki, təşkilat ölkələrin fəaliyyətini uzlaşdırmaq və birgə çağırışlara cavab vermək üçün əsas platforma rolunu davam etdirə bilsin.
"Report" xəbər verir ki, bunu BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş ilə keçirdiyi görüşdə Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin deyib.
O qeyd edib ki, Çin BMT ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməyə, onun beynəlxalq məsələlərdə mərkəzi rolunu dəstəkləməyə və qlobal sülhün qorunması məsuliyyətini üzərinə götürməyə hazırdır.
Cinpin əlavə edib ki, son yüz ildə görünməmiş dərin qlobal dəyişikliklər fonunda Çin sabitlik və etibarlılıq mənbəyi kimi çıxış edir.
Son xəbərlər
10:47
31 avqust Afrika mənşəli xalqların Beynəlxalq GünüdürDigər ölkələr
10:30
Premyer Liqa: "Qarabağ" - "Zirə" oyununun başlama saatı açıqlanıbFutbol
10:19
Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Dünya Qadın Seriyasında 2025 mövsümünün final mərhələsində iştirak edəcəkKomanda
10:16
Dünya çempionatı: Azərbaycan millisi bu gün qarışıq komanda yarışında mübarizə aparacaqFərdi
10:11
ÇXR Sədri: BMT-nin nüfuzu və təsir gücü bərpa olunmalıdırDigər ölkələr
09:55
Si Cinpin: Çin Azərbaycanın suveren inkişaf modelini dəstəkləyirXarici siyasət
09:51
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq sülh bərqərar olubXarici siyasət
09:44
Si Cinpin: Çin və Ermənistan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri qurulubRegion
09:15