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Си Цзиньпин: Мировой экономике грозит рецессия

Си Цзиньпин: Мировой экономике грозит рецессия Угроза рецессии встала перед глобальной экономикой
Другие страны
15 ноября 2022 г. 11:20
Си Цзиньпин: Мировой экономике грозит рецессия
Си Цзиньпин

Мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, выступая на саммите G20.

"Мы должны содействовать более стойкому глобальному развитию. Экономическая глобализация сталкивается со встречным ветром, мировая экономика сталкивается с угрозой рецессии. Всем приходится нелегко, а развивающиеся страны первыми оказываются под ударом", - сказал он.

Политик отметил, что для борьбы с последствиями пандемии коронавируса и восстановления экономики нужно углублять международное сотрудничество.

15 ноября президент Индонезии Джоко Видодо открыл саммит Группы двадцати (G20) на острове Бали.

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Версия на английском языке Xi Jinping: Global economy in danger of recession
Версия на азербайджанском языке Çin lideri: "Dünya iqtisadiyyatı tənəzzül təhlükəsi ilə üzləşib"

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