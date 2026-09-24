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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Си Цзиньпин: Китай и США несут ответственность за содействие развитию и прогрессу человечества

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 18:53
    Си Цзиньпин: Китай и США несут ответственность за содействие развитию и прогрессу человечества

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности работать совместно с президентом США Дональдом Трампом над стабильным развитием двусторонних отношений для благополучия народов обеих стран.

    Как передает Report, об этом он сказал в ходе встречи с Трампом в Белом доме.

    "Я готов работать с вами, чтобы направить огромный корабль китайско-американских отношений по стабильному курсу в будущее. Президент Трамп и я уважаем друг друга. Мы установили личное взаимопонимание и поддерживаем связь", - сказал Си Цзиньпин.

    По его словам, Китай и США являются великими странами, как и народы этих государств. Соответственно, они должны избегать конфронтации и укреплять коммуникацию не только во благо двух стран, но и всего мира.

    "Перед лицом происходящих в мире изменений, имеющих историческое значение, Китай и США как две крупные державы несут историческую ответственность за содействие развитию и прогрессу человечества", - подчеркнул председатель КНР.

    Си Цзиньпин также заявил, что Пекин и Вашингтон намерены расширять межгосмударственное, политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество. По его словам, стороны также поддерживают расширение обменов между законодательными органами двух стран.

    Си Цзиньпин Дональд Трамп Китайская Народная Республика (КНР) Соединенные Штаты Америки (США)
    Si Cinpin: Çin ilə ABŞ bəşəriyyətin inkişaf və tərəqqisinə töhfə vermək məsuliyyəti daşıyır
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