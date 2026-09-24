Си Цзиньпин: Китай и США несут ответственность за содействие развитию и прогрессу человечества

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности работать совместно с президентом США Дональдом Трампом над стабильным развитием двусторонних отношений для благополучия народов обеих стран.

Как передает Report, об этом он сказал в ходе встречи с Трампом в Белом доме.

"Я готов работать с вами, чтобы направить огромный корабль китайско-американских отношений по стабильному курсу в будущее. Президент Трамп и я уважаем друг друга. Мы установили личное взаимопонимание и поддерживаем связь", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, Китай и США являются великими странами, как и народы этих государств. Соответственно, они должны избегать конфронтации и укреплять коммуникацию не только во благо двух стран, но и всего мира.

"Перед лицом происходящих в мире изменений, имеющих историческое значение, Китай и США как две крупные державы несут историческую ответственность за содействие развитию и прогрессу человечества", - подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин также заявил, что Пекин и Вашингтон намерены расширять межгосмударственное, политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество. По его словам, стороны также поддерживают расширение обменов между законодательными органами двух стран.