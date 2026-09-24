İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Si Cinpin: Çin ilə ABŞ bəşəriyyətin inkişaf və tərəqqisinə töhfə vermək məsuliyyəti daşıyır

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2026
    • 19:05
    Si Cinpin: Çin ilə ABŞ bəşəriyyətin inkişaf və tərəqqisinə töhfə vermək məsuliyyəti daşıyır

    Çin Xalq Respublikasının (ÇXR) Sədri Si Cinpin hər iki ölkə xalqlarının rifahı naminə ikitərəfli münasibətlərin sabit inkişafı üzərində ABŞ Prezidenti Donald Trampla birgə işləməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə Ağ evdə Trampla görüşü zamanı deyib.

    "Çin-ABŞ münasibətlərinin nəhəng gəmisini gələcəyə doğru sabit kursa yönəltmək üçün sizinlə işləməyə hazıram. Prezident Tramp və mən bir-birimizə hörmət edirik. Biz şəxsi qarşılıqlı anlaşma yaratmışıq və əlaqə qururuq", - Si Cinpin bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Çin və ABŞ böyük dövlətlərdir. Buna müvafiq olaraq, onlar qarşıdurmadan qaçmalı və təkcə iki ölkənin deyil, həm də bütün dünyanın rifahı üçün kommunikasiyanı gücləndirməlidirlər.

    "Dünyada baş verən tarixi əhəmiyyətli dəyişikliklər qarşısında Çin və ABŞ iki böyük dövlət olaraq bəşəriyyətin inkişafına və tərəqqisinə töhfə vermək üçün tarixi məsuliyyət daşıyır", - ÇXR Sədri vurğulayıb.

    Si Cinpin həmçinin bildirib ki, Pekin və Vaşinqton dövlətlərarası, siyasi, iqtisadi və humanitar əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir. Onun sözlərinə görə, tərəflər iki ölkənin qanunverici orqanları arasında mübadilələrin genişləndirilməsini də dəstəkləyirlər.

    Si Cinpin Donald Tramp Çin Xalq Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Си Цзиньпин: Китай и США несут ответственность за содействие развитию и прогрессу человечества
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:08

    Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridir

    Formula 1
    20:57

    Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    20:47

    Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    20:23

    Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:13

    Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçirib

    Fərdi
    19:50

    Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıb

    Xarici siyasət
    19:37
    Video

    Prezidentin sosial media hesablarında "Formula 1"ə dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    19:25

    İstanbulda narkotiklərlə bağlı 164 nəfər həbs edilib

    Region
    19:12

    Afinada yaşayış binasında baş verən partlayışda 6 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti