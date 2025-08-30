Си Цзиньпин: Китай готов брать ответственность за поддержание мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил председателю КНР Си Цзиньпину на полях форума по безопасности в субботу, что роль Китая в поддержании многостороннего подхода является основополагающей.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"В этот момент, когда многосторонние отношения подвергаются критике, поддержка Китая является чрезвычайно важным элементом, который необходимо сохранить. Роль Китайской Народной Республики как фундаментальной опоры многосторонней системы чрезвычайно важна, и мы очень признательны и благодарны за это", - добавил он.

Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что Китай выражает готовность углублять сотрудничество с ООН, поддерживать ее центральную роль в международных отношениях, и готов "брать ответственность за поддержание мира", содействуя развитию и процветанию.