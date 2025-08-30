Si Cinpin: Çin dünyada sülhün qorunması üçün məsuliyyət götürməyə hazırdır
- 30 avqust, 2025
- 17:33
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş avqustun 30-u təhlükəsizlik forumu çərçivəsində Çin Sədri Si Cinpinə bildirib ki, rəsmi Pekinin çoxtərəfli yanaşmanın qorunmasında rolu başlıca əhəmiyyət daşıyır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
"Çoxtərəfli münasibətlərin tənqid edildiyi bu anda Çinin dəstəyi mühüm elementdir. Çin Xalq Respublikasının çoxtərəfli sistemin fundamental dayağı kimi rolu son dərəcə vacibdir və biz buna görə çox minnətdarıq", - o əlavə edib.
Çin Sədri isə öz növbəsində vurğulayıb ki, ölkə BMT ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməyə, onun beynəlxalq münasibətlərdəki mərkəzi rolunu dəstəkləməyə hazırdır. O qeyd edib ki, Çin inkişafa və tərəqqiyə töhfə verərək dünyada sülhün qorunması üçün məsuliyyət götürməyə hazırdır.