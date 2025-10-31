Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 31 октября, 2025
    • 07:14
    Си Цзиньпин: Китай будет создавать возможности для развития АТР и всего мира

    Китай твердо придерживается политики открытости и будет постоянно создавать новые возможности для развития Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), как и всего мира.

    Как передает Report, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    "Китай твердо придерживается своей основополагающей государственной политики открытости, реальными действиями способствует развитию открытой мировой экономики, будет углублять реформы, неуклонно расширять открытость высокого уровня, постоянно создавать новые благоприятные возможности для АТР и всего мира за счет своих новых достижений в области национальной модернизации", - сказал китайский лидер, выступая на 32-й неформальной встрече руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

