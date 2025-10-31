Si Cinpin: Çin ASOR və bütün dünyanın inkişafı üçün imkanlar yaradacaq
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2025
- 07:48
Çin açıq siyasətə sadiq qalır və Asiya-Sakit okean regionunun (ASOR) eləcə də bütün dünyanın inkişafı üçün daim yeni imkanlar yaradacaq.
"Report"un məlumatına görə, bunu Çin Xalq Respublikasının sSdri Si Cinpin bəyan edib.
"Çin öz əsas dövlət siyasəti olan açıqlıq prinsipinə qəti şəkildə sadiqdir, real addımlarla açıq dünya iqtisadiyyatının inkişafına töhfə verir, islahatları dərinləşdirəcək, yüksək səviyyəli açıqlığı ardıcıl şəkildə genişləndirəcək, milli modernizasiya sahəsində əldə etdiyi yeni nailiyyətlər hesabına ASOR və bütün dünya üçün daim yeni əlverişli imkanlar yaradacaq", - deyə Çin lideri Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı ölkələrinin rəhbərlərinin 32-ci qeyri-rəsmi görüşündə çıxışı zamanı bildirib.
Son xəbərlər
07:48
Si Cinpin: Çin ASOR və bütün dünyanın inkişafı üçün imkanlar yaradacaqDigər ölkələr
07:20
Cənubi Koreya Prezidenti sərbəst ticarətin gələcəyini şübhə altına alıbDigər ölkələr
06:59
Braziliyada polis reydində həlak olanların qohumları etiraz aksiyası keçiriblərDigər ölkələr
06:52
Ağdamın Xıdırlı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
06:12
KİV: Trampın nüvə sınaqları ilə bağlı açıqlaması Putinə ünvanlanıbDigər ölkələr
05:42
KİV: Aİ-nin baş diplomatı bu qurumdakı hakimiyyət mübarizəsində uduzubDigər ölkələr
05:13
KİV: ABŞ Ədliyyə Nazirliyi BLM təşkilatını ianələri mənimsəməkdə şübhəli bilirDigər ölkələr
04:42
Türkiyədə məktəbdə yaşanan izdihamda 21 şagird yaralanıbRegion
04:09