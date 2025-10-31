İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Si Cinpin: Çin ASOR və bütün dünyanın inkişafı üçün imkanlar yaradacaq

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2025
    • 07:48
    Si Cinpin: Çin ASOR və bütün dünyanın inkişafı üçün imkanlar yaradacaq

    Çin açıq siyasətə sadiq qalır və Asiya-Sakit okean regionunun (ASOR) eləcə də bütün dünyanın inkişafı üçün daim yeni imkanlar yaradacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Çin Xalq Respublikasının sSdri Si Cinpin bəyan edib.

    "Çin öz əsas dövlət siyasəti olan açıqlıq prinsipinə qəti şəkildə sadiqdir, real addımlarla açıq dünya iqtisadiyyatının inkişafına töhfə verir, islahatları dərinləşdirəcək, yüksək səviyyəli açıqlığı ardıcıl şəkildə genişləndirəcək, milli modernizasiya sahəsində əldə etdiyi yeni nailiyyətlər hesabına ASOR və bütün dünya üçün daim yeni əlverişli imkanlar yaradacaq", - deyə Çin lideri Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı ölkələrinin rəhbərlərinin 32-ci qeyri-rəsmi görüşündə çıxışı zamanı bildirib.

    Si Cinpin açıq siyasət Pekin
    Си Цзиньпин: Китай будет создавать возможности для развития АТР и всего мира

    Son xəbərlər

    07:48

    Si Cinpin: Çin ASOR və bütün dünyanın inkişafı üçün imkanlar yaradacaq

    Digər ölkələr
    07:20

    Cənubi Koreya Prezidenti sərbəst ticarətin gələcəyini şübhə altına alıb

    Digər ölkələr
    06:59

    Braziliyada polis reydində həlak olanların qohumları etiraz aksiyası keçiriblər

    Digər ölkələr
    06:52

    Ağdamın Xıdırlı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:12

    KİV: Trampın nüvə sınaqları ilə bağlı açıqlaması Putinə ünvanlanıb

    Digər ölkələr
    05:42

    KİV: Aİ-nin baş diplomatı bu qurumdakı hakimiyyət mübarizəsində uduzub

    Digər ölkələr
    05:13

    KİV: ABŞ Ədliyyə Nazirliyi BLM təşkilatını ianələri mənimsəməkdə şübhəli bilir

    Digər ölkələr
    04:42

    Türkiyədə məktəbdə yaşanan izdihamda 21 şagird yaralanıb

    Region
    04:09

    ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi: Vaşinqton və Pekin arasında münasibətlərdə problemlər qalmaqdadır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti