Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией в Китае

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Китай за последние 40 лет в ходе реализации политики реформ и открытости смог добиться убедительной победы над коррупцией в рядах компартии и государственных структур.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по случаю сорокалетия политики реформ и открытости.

Он подчеркнул, что "в борьбе с коррупцией достигнута убедительная победа".

Отметим, что крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор 1,5 миллиона чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.