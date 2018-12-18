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    Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией в Китае

    1,5 миллиона китайских чиновников наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию
    © Getty Images

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Китай за последние 40 лет в ходе реализации политики реформ и открытости смог добиться убедительной победы над коррупцией в рядах компартии и государственных структур.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по случаю сорокалетия политики реформ и открытости.

    Он подчеркнул, что "в борьбе с коррупцией достигнута убедительная победа".

    Отметим, что крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор 1,5 миллиона чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.

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