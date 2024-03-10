Швейцарские консерваторы выступили против укрепления связей с ЕС

Швейцарские консерваторы из Швейцарской народной партии (ШНП) выступили против укрепления связей федерации с Евросоюзом.

Швейцарские консерваторы из Швейцарской народной партии (ШНП) выступили против укрепления связей федерации с Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет издание Blick.

Таким образом в партии отреагировали на разработку правительством страны дорожной карту для установления связей с ЕС .

"На карту поставлена идентичность и независимость Швейцарии. В будущем право ЕС будет применяться в Швейцарии автоматически. <..> Мы будем должны платить миллиарды в Брюссель. И швейцарскому населению ничего не дадут сказать", — обрисовал последствия укрепления связей Берна с Брюсселем председатель ШНП Марко Кьеза.

По словам Кьезы, предлагаемый арбитражный механизм для урегулирования споров между Евросоюзом и Швейцарией не спасет страну от потери исторического облика. Одновременно он отметил снижение уровня заработных плат в стране и рост безработицы коренного населения из-за наплыва мигрантов из стран ЕС, в особенности, из Италии.