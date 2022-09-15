Швейцария закупит у США новые истребители на миллиарды долларов

Парламент Швейцарии дал согласие на покупку 36 самолетов F-35A на сумму свыше шести миллиардов долларов.
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Покупка американских истребителей является частью бюджета швейцарской армии на 2022 год.
Эту закупку новых истребителей у США одобрили, даже несмотря на то, что швейцарские избиратели не проголосовали за инициативу по предотвращению сделки. Власти Швейцарии объяснили это тем, что у правительства не было достаточно времени для проведения голосования до истечения срока действия предложения американской компании Lockheed Martin по самолету F-35A, в результате чего Швейцария не смогла бы заменить свой стареющий парк истребителей.
Таким образом, Швейцария присоединится к растущему числу европейских стран, выбравших многоцелевой боевой самолет F-35A, включая Бельгию, Великобританию, Данию, Финляндию, Италию, Грецию, Германию, Нидерланды, Норвегию и Польшу.