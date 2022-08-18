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Швейцария ввела санкции против экс-президента Украины и его сына

Швейцария ввела санкции против экс-президента Украины и его сына Швейцария включила бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в свой санкционный список.
Другие страны
18 августа 2022 г. 02:26
Швейцария ввела санкции против экс-президента Украины и его сына

Швейцария включила бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в свой санкционный список.

Как передает Report, об этом свидетельствует информация, опубликованная Государственным секретариатом экономики (SECO).

В документ, озаглавленный "Меры в связи с ситуацией на Украине", SECO внесла 17 августа "модификации", добавив в перечень организаций и лиц, в отношении которых введены швейцарские санкции, Виктора Януковича и его сына Александра. В Берне утверждают, что экс-президент и его сын "несут ответственность за поддержку действий или политики, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности этого государства". Санкции предусматривают запрет на въезд в Швейцарию, а также блокирование авуаров на территории страны при их наличии.

Аналогичные меры против Януковича и его сына ввел 4 августа Евросоюз.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrə Yanukoviç və oğluna qarşı sanksiyalar tətbiq edib

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