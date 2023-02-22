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Швейцария планирует оказать в 2023 году помощь Киеву в размере $123 млн

Швейцария планирует оказать в 2023 году помощь Киеву в размере $123 млн Швейцария намерена в 2023 году выделить 114 млн франков (более 123 млн долларов) в качестве помощи Украине и 26 млн франков (более 28 млн долларов) Молдове.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 19:39
Швейцария планирует оказать в 2023 году помощь Киеву в размере $123 млн

Швейцария намерена в 2023 году выделить 114 млн франков (более 123 млн долларов) в качестве помощи Украине и 26 млн франков (более 28 млн долларов) Молдове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду швейцарское правительство - Федеральный совет.

"Федеральный совет убежден, что поддержка Украины должна продолжаться, чтобы улучшить по-прежнему трудное положение населения и гарантировать функционирование государства", - отметили в Берне.

В этой связи правительство "предлагает новый план помощи Украине и Молдове в размере 140 млн франков: 114 млн для Украины и 26 млн для Молдове", - говорится в сообщении.

Федеральный совет напомнил, что с 24 февраля 2022 года Швейцария выделила около 1,3 млрд франков (более 1,4 млрд долларов) "на меры помощи Украине". Из этой суммы более 270 млн франков были предоставлены "в рамках международного сотрудничества и акций другого типа". В свою очередь на программу приема беженцев с Украины было направлено 1,035 млрд франков.

Швейцария, не входящая в Евросоюз, присоединилась, несмотря на свой нейтральный статус, ко всем пакетам санкций ЕС против России, которые коснулись более 1,3 тыс. физических лиц и 170 организаций.

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Версия на английском языке Switzerland prepares new 140 million franc aid package for Ukraine and Moldova
Версия на азербайджанском языке İsveçrə bu il Ukraynaya ediləcək yardımın həcmini açıqlayıb

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