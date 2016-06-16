Верхняя палата парламента Швейцарии проголосовала за отзыв заявки на вступление в ЕС

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Верхняя палата парламента Швейцарии проголосовала за отзыв заявки на вступление в Евросоюз, поданной еще в 1992 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет "Neue Zürcher Zeitung".

Большая часть депутатов Совета кантонов Швейцарии поддержала отзыв заявки. Против членства страны в ЕС проголосовало 27 депутатов, за сохранение заявки высказались 13 парламентариев. Тем самым верхняя палата подтвердила решение, принятое ранее Национальным советом Швейцарии.

Как отмечает издание, решение носит символический характер, так как заявка утратила силу после референдума, в ходе которого граждане проголосовали против присоединения Швейцарии к еврозоне.