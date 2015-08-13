​Швейцария отменяет санкции против Ирана

Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ Правительство Швейцарии объявило, что с завтрашнего дня отменяет антииранские санкции, введенные в августе 2013 года.

Как передает Report, в январе 2014 года Швейцария уже сняла с Ирана запрет на торговлю драгоценными металлами, нефтепродуктами и перевозку нефти.

«Мы надеемся, что этот шаг будет способствовать реализации соглашения по ядерной программе Ирана и укреплению отношений с Ираном», — говорится в официальном заявлении Швейцарии.