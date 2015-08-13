 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Швейцария отменяет санкции против Ирана

    Этот шаг будет способствовать реализации соглашения по ядерной программе

    Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ Правительство Швейцарии объявило, что с завтрашнего дня отменяет антииранские санкции, введенные в августе 2013 года.

    Как передает Report, в январе 2014 года Швейцария уже сняла с Ирана запрет на торговлю драгоценными металлами, нефтепродуктами и перевозку нефти.

    «Мы надеемся, что этот шаг будет способствовать реализации соглашения по ядерной программе Ирана и укреплению отношений с Ираном», — говорится в официальном заявлении Швейцарии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi