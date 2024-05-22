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Швейцария ограничит использование воздушного пространства во время форума по Украине

Швейцария ограничит использование воздушного пространства во время форума по Украине Швейцария ограничит использование воздушного пространства в районе Бюргенштока в центральной части страны в связи с проведением 15-16 июня конференции по Украине.
Другие страны
22 мая 2024 г. 15:13
Швейцария ограничит использование воздушного пространства во время форума по Украине

Швейцария ограничит использование воздушного пространства в районе Бюргенштока в центральной части страны в связи с проведением 15-16 июня конференции по Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение приняло швейцарское правительство - Федеральный совет.

"Ограничения в воздушном пространстве будут действовать с 08:00 13 июня до 20:00 17 июня по местному времени, они коснутся зоны с центром в Бюргенштоке", - сообщило правительство.

Федеральный совет также утвердил участие до 4 тыс. военных, находящихся на службе, для оказания помощи властям Нидвальдена.

"Армия окажет поддержку кантональной полиции, в частности, в выполнении задач по охране объектов, наблюдению, разведке и логистике", - пояснили в Берне.

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