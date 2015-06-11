Швейцария: обыски по делу о кибератаке во время переговоров с Ираном

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Швейцарии провели в Женеве обыски в рамках расследования кибератаки, которой подверглись компьютеры участников переговоров по иранской ядерной программе.

Report со ссылкой на Би-юи-си сообщает, что в частности, после обыска частного дома была изъята некая аппаратура, которую полиция считает имеющей отношение к делу. Какие-либо подробности не сообщаются.

В среду специалисты российской "Лаборатории Касперского" заявили об атаке на их внутреннюю корпоративную сеть при помощи платформы для кибершпионажа Duqu. При этом они сказали, что подобные инструменты уже были использованы хакерами ранее: следы атак Duqu были найдены в Венгрии, Австрии, Индонезии, Великобритании, Судане и Иране.

Газета Wall Street Journal со ссылкой Лабораторию Касперского сообщила, что в компьютерах европейских отелей, где проходили переговоры по иранской ядерной программе, была обнаружена шпионская программа Duqu.

При этом многие эксперты и официальные лица называют эту программу продуктом израильских спецслужб, созданным для секретного сбора разведданных.

Пресса уже обвиняла Израиль в шпионаже за переговорами, однако власти страны эти обвинения отвергли.