​Шведский почтовый самолет разбился на границе с Норвегией, пилоты пропали без вести

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Почтовый самолет шведской компании West Atlantic, совершавший рейс из Осло в город Тромсё на севере Норвегии, в ночь на пятницу потерпел крушение в районе шведско-норвежской границы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Двое пилотов числятся пропавшими без вести. Самолет Bombardier CRJ200 пропал с радаров около часа ночи по местному времени, когда находился в 120 км к северу от города Буде в норвежском заполярье. В государственном управлении судоходства Швеции отмечают, что самолет по неизвестной причине начал резко терять высоту, за минуту опустившись более чем на 6,5 км, и на огромной скорости столкнулся с землей.

"Обломки самолета разбросаны по территории радиусом около 50 м рядом с озером Аккаяуре в 10 км от границы с Норвегией", - заявил представитель шведской воздушной службы спасения Даниэль Линдблад.

По его словам на место крушения были отправлены F-16 ВВС Швеции, а также шведские и норвежские спасательные вертолеты, однако совершить там посадку - технически крайне сложная задача из-за особенностей рельефа местности.