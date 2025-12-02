Швеция выделит Украине помощь в размере 1,1 млрд крон

Правительство Швеции выделит Украине более 1,1 млрд шведских крон (почти $53 млн).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении кабмина Швеции.

"Правительство представляет Украине новый пакет гражданской поддержки в размере более 1,1 млрд шведских крон для удовлетворения самых неотложных потребностей страны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что новый пакет помощи будет направлен для удовлетворения "самых насущных потребностей" Киева, в частности, средства выделят на энергоснабжение, реформы и здравоохранение. Уточняется, что общая сумма помощи составит 1,112 млрд шведских крон.