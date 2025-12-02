Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Швеция выделит Украине помощь в размере 1,1 млрд крон

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 10:59
    Швеция выделит Украине помощь в размере 1,1 млрд крон

    Правительство Швеции выделит Украине более 1,1 млрд шведских крон (почти $53 млн).

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении кабмина Швеции.

    "Правительство представляет Украине новый пакет гражданской поддержки в размере более 1,1 млрд шведских крон для удовлетворения самых неотложных потребностей страны", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что новый пакет помощи будет направлен для удовлетворения "самых насущных потребностей" Киева, в частности, средства выделят на энергоснабжение, реформы и здравоохранение. Уточняется, что общая сумма помощи составит 1,112 млрд шведских крон.

    Украина Швеция финансовая помощь энергоснабжение
    İsveç Ukraynaya 1,1 milyard kron məbləğində yardım ayıracaq
    Elvis

    Последние новости

    11:27

    ЕС выделит Армении 12 млн евро на противодействие гибридным кибератакам

    В регионе
    11:21

    Жертвами циклона "Дитвах" на Шри-Ланке стали 410 человек

    Другие страны
    11:21

    Кос: ЕС и Турция обсудят процесс нормализации между Баку и Ереваном

    В регионе
    11:18

    Fitch Ratings ожидает устойчивость банков Азербайджана и региона CIS+

    Финансы
    11:16

    Кос: Ведутся переговоры с США и Азербайджаном о возможности участия ЕС в TRIPP

    В регионе
    11:16

    Ульви Мехдиев: Стоимость рынка ИИ превысила $800 млрд

    ИКТ
    11:15

    Парламент рассматривает пакет госбюджета Азербайджана на 2026 во втором чтении

    Внутренняя политика
    11:14

    Российский танкер, перевозивший масло в Грузию, атакован у берегов Турции

    В регионе
    11:06

    Азербайджан планирует провести Генассамблею СВМДА

    Внешняя политика
    Лента новостей