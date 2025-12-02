İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 11:12
    İsveç Ukraynaya 1,1 milyard kron məbləğində yardım ayıracaq

    İsveç hökuməti Ukraynaya 1,1 milyard İsveç kronu (təxminən 53 milyon dollar) məbləğində yardım ayıracaq.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsveç hökumətinin məlumatında deyilir.

    "Hökumət Ukraynanın ən təcili ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün 1,1 milyard İsveç kronundan çox məbləğdə yeni mülki dəstək paketi təqdim edir", - məlumatda bildirilib.

    Vəsait xüsusilə enerji təchizatı, islahatlar və səhiyyəyə yönəldiləcək. Maliyyə yardımının ümumi məbləği 1,112 milyard İsveç kronu təşkil edəcək.

    Швеция выделит Украине помощь в размере 1,1 млрд крон

