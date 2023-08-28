Швеция усилит координацию ведомств для борьбы с насильственным экстремизмом

Усиление межведомственного сотрудничества позволит правительству Швеции эффективнее бороться с радикализацией в обществе и насильственным экстремизмом.

Усиление межведомственного сотрудничества позволит правительству Швеции эффективнее бороться с радикализацией в обществе и насильственным экстремизмом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер.

"Угроза убийства со стороны террористов и насильственного экстремизма возросла. Правительство поручает Центру по борьбе с насильственным экстремизмом при Совете по предупреждению преступлений укреплять сотрудничество между ведомствами в целях предотвращения радикализации и распространения насильственного экстремизма", - сказал он.

Кроме укрепления сотрудничества между ведомствами, центр будет развивать координацию на региональном и местном уровнях, а также усиливать диалог между властями и религиозными общинами.