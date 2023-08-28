О нас

Швеция усилит координацию ведомств для борьбы с насильственным экстремизмом

Швеция усилит координацию ведомств для борьбы с насильственным экстремизмом Усиление межведомственного сотрудничества позволит правительству Швеции эффективнее бороться с радикализацией в обществе и насильственным экстремизмом.
Другие страны
28 августа 2023 г. 19:00
Швеция усилит координацию ведомств для борьбы с насильственным экстремизмом

Усиление межведомственного сотрудничества позволит правительству Швеции эффективнее бороться с радикализацией в обществе и насильственным экстремизмом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер.

"Угроза убийства со стороны террористов и насильственного экстремизма возросла. Правительство поручает Центру по борьбе с насильственным экстремизмом при Совете по предупреждению преступлений укреплять сотрудничество между ведомствами в целях предотвращения радикализации и распространения насильственного экстремизма", - сказал он.

Кроме укрепления сотрудничества между ведомствами, центр будет развивать координацию на региональном и местном уровнях, а также усиливать диалог между властями и религиозными общинами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Саудовской Аравии потерпел крушение истребитель
В Саудовской Аравии потерпел крушение истребитель
28 августа 2023 г. 20:07
Глава МАГАТЭ назвал пустышкой ядерную сделку по Ирану в нынешнем виде
Глава МАГАТЭ назвал "пустышкой" ядерную сделку по Ирану в нынешнем виде
28 августа 2023 г. 20:00
Президент Украины провел заседание Ставки и анонсировал важные изменения в ВСУ
Президент Украины провел заседание Ставки и анонсировал важные изменения в ВСУ
28 августа 2023 г. 19:51
В Йемене похитили двух сотрудников Врачей без границ
В Йемене похитили двух сотрудников "Врачей без границ"
28 августа 2023 г. 19:40
Глава МИД: Один из приоритетов Словении - прекращении войны в Украине
Глава МИД: Один из приоритетов Словении - прекращении войны в Украине
28 августа 2023 г. 19:35
Авиация Нигерии уничтожила несколько подпольных заводов по перегонке нефти
Авиация Нигерии уничтожила несколько подпольных заводов по перегонке нефти
28 августа 2023 г. 19:20
Лавров может заменить Путина на саммите G20
Лавров может заменить Путина на саммите G20
28 августа 2023 г. 19:14
Великобритания и Украина ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле
Великобритания и Украина ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле
28 августа 2023 г. 18:48
Япония впервые направила истребители F-35 на зарубежные базы в Австралии
Япония впервые направила истребители F-35 на зарубежные базы в Австралии
28 августа 2023 г. 18:05
В Египте в результате обрушения дома погибли три человека
В Египте в результате обрушения дома погибли три человека
28 августа 2023 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi