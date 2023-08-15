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Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на более чем $300 млн

Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на более чем $300 млн Правительство Швеции выделяет новый пакет военной помощи Украине в размере 3,4 млрд крон (314 млн долларов).
Другие страны
15 августа 2023 г. 15:42
Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на более чем $300 млн

Правительство Швеции выделяет новый пакет военной помощи Украине в размере 3,4 млрд крон (314 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны королевства Пол Йонссон.

"Украинцы сообщили, что им очень нужны новые пакеты поддержки, прежде всего боеприпасы и запчасти, - сказал он. - Это боеприпасы для ранее поставленной шведской техники, в первую очередь для БМП CV 90. Это также запчасти для CV 90, танка [Strv] 122 и артиллерийского орудия Archer. Общая стоимость пакета составляет примерно 3,4 млрд шведских крон".

С февраля 2022 года Швеция выделила Украине поддержку на сумму 22 млрд крон (2,16 млрд долларов), из которых 17 млрд (1,67 млрд долларов) - военная помощь.

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Версия на английском языке Sweden to give Ukraine new package of military assistance for over $300M

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