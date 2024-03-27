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Швеция намерена направить войска в состав боевой группы НАТО в Латвии с ноября

Швеция намерена направить войска в состав боевой группы НАТО в Латвии с ноября Швеция в ноябре намерена направить своих военных в Латвию, где они войдут в состав боевой группы НАТО.
Другие страны
27 марта 2024 г. 14:44
Швеция намерена направить войска в состав боевой группы НАТО в Латвии с ноября

Швеция в ноябре намерена направить своих военных в Латвию, где они войдут в состав боевой группы НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил европейскому изданию газеты Politico постпред Швеции при НАТО Аксель Вернхофф.

"Вернхофф подтвердил план Швеции развернуть войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО. Швеция планирует начать операцию с ноября, ее войска будут ротироваться с войсками Дании. Отдельные операции, например, противоминные могут начаться раньше", - отмечает газета.

Вернхофф также считает, что НАТО предстоит иметь дело с военной угрозой со стороны России в течение десятилетий.

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