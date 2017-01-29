Шульц официально избран кандидатом в канцлеры ФРГ на съезде социал-демократов

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Экс-президент Европарламента Мартин Шульц избран единым кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на предстоящих выборах, передает Report со ссылкой на Die Welt.

В поддержку 61-летнего Шульца проголосовали все участники заседания правления.

Кроме того, Шульц выдвинут на должность председателя СДПГ вместо Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), который несколько дней назад возглавил МИД Германии.

Напомним, председатель Христианско-демократического союза, канцлер Германии Ангела Меркель может рассчитывать на полную поддержку со стороны младшего партнера по коалиции - Христианско-социального союза во время предвыборной гонки.