Шторм "Барри" оставил без электричества около 50 тысячи жителей Луизианы

Почти 50 тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за тропического шторма "Барри", который в эту ночь достиг побережья американского штата Луизиана, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что юг Луизианы сильнее остальных испытал на себе отключение электричества. К числу наиболее пострадавших приходов относятся Джефферсон, Тербон и Лафруш.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Барри" этой ночью достиг побережья Луизианы, его эпицентр находится в 90 км к юго-западу от прихода Морган-Сити, шторм движется со скоростью 2,2 м/с в северо-западном направлении. Скорость ветра в данный момент составляет 29 м/с.

Отметим, что тропический шторм "Барри" сформировался 11 июля в Мексиканском заливе недалеко от побережья штатов Луизиана и Миссисипи. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ввел режим ЧС 10 июля на всей территории штата. В ряде прибрежных округов объявлена эвакуация.