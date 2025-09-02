    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Штокер: Австрия останется нейтральной и не будет вступать в НАТО

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 01:08
    Штокер: Австрия останется нейтральной и не будет вступать в НАТО

    Австрия не будет пересматривать политику нейтралитета, вступление в НАТО не стоит на повестке дня.

    Как передает Report, об этом заявил канцлер республики Кристиан Штокер в интервью телеканалу ORF.

    "Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, вступление в НАТО не является темой для обсуждения", - сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия приняла ответные меры на военные угрозы, связанные со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, и не сделает исключение в случае присоединения Австрии к альянсу.

    Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии Австрии - Австрийской партии свободы (АПС) - Герберт Кикль назвал опасными и очень неразумными заявления главы австрийского МИД Беаты Майнль-Райзингер о необходимости пересмотра конституционного принципа вечного нейтралитета. Ранее Майнль-Райзингер по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС в Копенгагене утверждала, что соблюдения конституционного принципа вечного нейтралитета недостаточно для защиты Австрии от исходящей от России угрозы.

    Австрия   НАТО   нейтралитет  

    Последние новости

    01:22

    Сирия экспортировала первую партию нефти за 14 лет

    Другие страны
    01:08

    Штокер: Австрия останется нейтральной и не будет вступать в НАТО

    Другие страны
    00:39

    CNN: Поиски "Титаника" в 1985 году были прикрытием для операции ВМС США

    Другие страны
    00:26

    Бессент: США изучат все возможные варианты действий в отношении РФ

    Другие страны
    00:11

    Минобороны: Британия поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней

    Другие страны
    23:56

    Мадуро: Венесуэла подвергается самой серьезной угрозе за последние 100 лет

    Другие страны
    23:41

    Кобахидзе: Грузия готова выполнить любые разумные требования Евросоюза

    В регионе
    23:25
    Видео

    В Гяндже при столкновении автомобилей пострадали пять человек - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    23:15

    Дания предложила странам ЕС начать требовать у импортеров подтверждение происхождения газа

    Другие страны
    Лента новостей