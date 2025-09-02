Штокер: Австрия останется нейтральной и не будет вступать в НАТО

Австрия не будет пересматривать политику нейтралитета, вступление в НАТО не стоит на повестке дня.

Как передает Report, об этом заявил канцлер республики Кристиан Штокер в интервью телеканалу ORF.

"Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, вступление в НАТО не является темой для обсуждения", - сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия приняла ответные меры на военные угрозы, связанные со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, и не сделает исключение в случае присоединения Австрии к альянсу.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии Австрии - Австрийской партии свободы (АПС) - Герберт Кикль назвал опасными и очень неразумными заявления главы австрийского МИД Беаты Майнль-Райзингер о необходимости пересмотра конституционного принципа вечного нейтралитета. Ранее Майнль-Райзингер по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС в Копенгагене утверждала, что соблюдения конституционного принципа вечного нейтралитета недостаточно для защиты Австрии от исходящей от России угрозы.