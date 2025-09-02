    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Ştoker: Avstriya bitərəf qalacaq və NATO-ya üzv olmayacaq

    • 02 sentyabr, 2025
    • 02:03
    Ştoker: Avstriya bitərəf qalacaq və NATO-ya üzv olmayacaq

    Avstriya neytrallıq siyasətinə yenidən baxmayacaq, NATO-ya daxil olmaq gündəmdə deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ölkənin kansleri Kristian Stoker ORF telekanalına müsahibəsində deyib.

    "Biz neytral ölkəyik, neytrallıqdan söhbət gedə bilməz, NATO-ya qoşulmaq müzakirə mövzusu deyil", - deyə o bildirib.

    Bundan əvvəl Avstriyanın ən böyük müxalifət partiyası olan Avstriyanın Azadlıq Partiyasının (FPÖ) lideri Herbert Kikl Avstriyanın xarici işlər naziri Beate Meinl-Reisengerin konstitusiyanın əbədi neytrallıq prinsipinə yenidən baxılması zərurəti ilə bağlı bəyanatlarını təhlükəli və çox əsassız adlandırmışdı. BKopenhagendə Aİ xarici işlər nazirlərinin qeyri-rəsmi görüşünə gəldikdən sonra Meinl-Reisinger iddia edib ki, əbədi neytrallıq prinsipinə riayət etmək Avstriyanı Rusiyadan gələn təhlükədən qorumaq üçün kifayət deyil.

