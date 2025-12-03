Штат Агентства национальной безопасности США сокращен на 2 тыс. человек

Штат сотрудников Агентства национальной безопасности США (NSA), которое занимается радиоэлектронной разведкой, киберразведкой и защитой электронных коммуникационных сетей, сокращен на 2 тыс. сотрудников в рамках оптимизации работы спецслужб, проводимой Белым домом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило издание Defence One.

Точная численность сотрудников агентства не разглашается, но в информационном бюллетене штата Мэриленд в прошлом году указывалось 39 тыс. человек.

По словам источников издания, задачу по сокращению штата на две тыс. сотрудников АНБ выполнило недавно. Это отражает многомесячное давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа, направленное на сокращение федерального правительства и устранение предполагаемой раздутости штатов и политизации в разведывательном сообществе. Сотрудникам различных разведывательных агентств страны первоначально предлагались варианты досрочного увольнения в феврале, а в мае появились сообщения о непосредственном сокращении штатов в разведсообществе, в том числе в АНБ.

Как и в других федеральных агентствах, некоторые сотрудники были уволены, другие уволились по собственному желанию, а третьи приняли предложения о досрочном увольнении, в соответствии с которыми они покинули государственную службу раньше, но получали зарплату еще несколько месяцев.