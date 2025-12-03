ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyi 2000 işçisini ixtisar edib
- 03 dekabr, 2025
- 04:45
Ağ Ev tərəfindən həyata keçirilən kəşfiyyat xidmətlərinin optimallaşdırılması çərçivəsində elektron və kiber kəşfiyyat, elektron rabitə şəbəkələrinin mühafizəsi ilə məşğul olan ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin əməkdaşlarını 2 mini ixtisara düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Defence One" nəşri məlumat yayıb.
Agentliyin dəqiq işçi sayı açıqlanmır, lakin keçən il Merilend ştatının məlumat vərəqində 39,000 əməkdaş qeyd edilib.
