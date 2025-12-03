İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyi 2000 işçisini ixtisar edib

    Digər ölkələr
    03 dekabr, 2025
    04:45
    ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyi 2000 işçisini ixtisar edib

    Ağ Ev tərəfindən həyata keçirilən kəşfiyyat xidmətlərinin optimallaşdırılması çərçivəsində elektron və kiber kəşfiyyat, elektron rabitə şəbəkələrinin mühafizəsi ilə məşğul olan ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin əməkdaşlarını 2 mini ixtisara düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Defence One" nəşri məlumat yayıb.

    Agentliyin dəqiq işçi sayı açıqlanmır, lakin keçən il Merilend ştatının məlumat vərəqində 39,000 əməkdaş qeyd edilib.

