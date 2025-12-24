Alatavada ev yanır
Hadisə
- 24 dekabr, 2025
- 15:59
Bakıda fərdi yaşayış evi yanır.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, "112" qaynar telefon xəttinə Yasamal rayonu, 2-ci Alatava ərazisində fərdi yaşayış evində yanğın baş verməsi barədə ilkin məlumat daxil olub.
Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri əraziyə cəlb edilib.
Hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir.
Əlavə məlumat veriləcək.
Son xəbərlər
16:19
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə hökm oxunubHadisə
16:18
Paşinyan və erməni diasporu - Ermənistanın daxili siyasi gərginliyi və xarici təsirlər – ŞƏRHAnalitika
16:13
Foto
Azərbaycanın aqrar potensialı dünya bazarlarındaBiznes
16:08
Ərdoğan: Türkiyə Fələstinə yardımlarını daha da artıracaqRegion
16:05
Millinin baş məşqçisi: "Azərbaycanı beynəlxalq yarışlarda təmsil edəcək tennisçilər görəcəyik"Fərdi
16:01
Ərdoğan Azərbaycan Prezidentini doğum günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
15:59
Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
15:59
Foto
QMİ sədrinin müavini: Dini maarifləndirmə işi lazımi səviyyədə olsaydı, problemlərlə üzləşməzdikDin
15:59