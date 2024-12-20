Штайнмайер планирует 27 декабря объявить о роспуске Бундестага

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует принять решение о роспуске Бундестага (парламента ФРГ) 27 декабря.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует 27 декабря принять решение о роспуске Бундестага (парламента ФРГ).

Как передает Report, об этом сообщила представитель канцелярии президента ФРГ Керстин Гаммелин в X.

"В последние дни я провел переговоры с председателями фракций и групп в Бундестаге, чтобы убедиться в том, что больше нет никаких перспектив создания стабильного парламентского большинства для правительства ФРГ. Я намерен 27 декабря 2024 года принять решение о роспуске Бундестага в соответствии со статьей 68 Основного закона", - сказал Штайнмайер, слова которого привела Гаммелин.