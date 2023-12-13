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Шольц сообщил о выделении €8 млрд на помощь Украине в 2024 году

Шольц сообщил о выделении €8 млрд на помощь Украине в 2024 году Германия заложила в бюджет на 2024 год 8 млрд евро на поставки оружия и финансовую помощь Украине. Еще более 6 млн евро будет направлено на помощь украинским беженцам, которые находятся в Германии.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 17:43
Шольц сообщил о выделении €8 млрд на помощь Украине в 2024 году

Германия заложила в бюджет на 2024 год 8 млрд евро на поставки оружия и финансовую помощь Украине. Еще более 6 млн евро будет направлено на помощь украинским беженцам, которые находятся в Германии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с министром экономики Робертом Хабеком и главой министерства финансов Кристианом Линднером.

"Если ситуация изменится, например, из-за ухудшения ситуации на фронте, потому что другие сторонники сокращают свою помощь Украине или угроза для Германии и Европы продолжает возрастать, нам придется реагировать на это", - отметил он.

Шольц подчеркнул, что Германия продолжает оказывать Украине финансовую и военную поддержку напрямую, без учета взносов в Европейский фонд мира. Однако, по его словам, чтобы предотвратить возможные риски для экономики ФРГ, в Бундестаге рассмотрят вопрос о лимите выделяемых средств.

Изначально Германия выделила 4 млрд евро для поставок вооружения Украине в 2024 году. Однако, как сообщал Bild, почти все средств были "зарезервированы" под обещанные поставки. У Минобороны ФРГ осталось 120 млн евро на новые пакеты военной помощи, поэтому глава ведомства Борис Писториус просил выделить дополнительные средства.

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Версия на азербайджанском языке Şolts: 2024-cü ildə Ukraynaya yardım üçün 8 milyard avro ayrılacaq

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