Шольц: Путин должен положить конец войне

Президент России Владимир Путин должен положить конец войне.

Президент России Владимир Путин должен положить конец войне.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он заявил, что переговоры с Путиным необходимы для прекращения войны в Украине.

По словам канцлера, цель Германии - остановить агрессивную войну России и защитить территориальную целостность Украины: "Для этого нужны переговоры".

Шольц подчеркнул, что Россия должна признать, что так продолжаться не может: "Путин должен остановить войну, вывести войска и тем самым создать возможность для взаимопонимания. Обращение может быть только следующим: Путин, покончи с этой войной".