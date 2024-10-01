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Шольц планирует телефонный разговор с Путиным

Шольц планирует телефонный разговор с Путиным Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в ближайшие недели провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
1 октября 2024 г. 14:24
Шольц планирует телефонный разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в ближайшие недели провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщила немецкая газета Die Zeit со ссылкой правительственные круги.

По информации издания, телефонный разговор запланирован в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре. Однако официального запроса на разговор от германской стороны пока не было. В случае если он состоится, Шольц станет первым западным лидером, который снова напрямую свяжется с Путиным спустя более полутора лет.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года.

Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также последний раз напрямую разговаривали с Путиным в 2022 году.

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