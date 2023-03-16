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Шольц: ФРГ за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из РФ

Шольц: ФРГ за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из РФ Германия за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из России.
Другие страны
16 марта 2023 г. 13:02
Шольц: ФРГ за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из РФ

Германия за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Всего за восемь месяцев мы стали независимыми от российского газа, нефти и угля", - сказал Шольц в четверг в Бундестаге. "Всего за восемь месяцев мы полностью преобразовали наше энергоснабжение с помощью новых трубопроводов и терминалов для приема сжиженного природного газа", - подчеркнул он, добавив, что "никто не должен был замерзнуть".

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