Шольц: ФРГ за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из РФ

Германия за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из России.

Германия за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Всего за восемь месяцев мы стали независимыми от российского газа, нефти и угля", - сказал Шольц в четверг в Бундестаге. "Всего за восемь месяцев мы полностью преобразовали наше энергоснабжение с помощью новых трубопроводов и терминалов для приема сжиженного природного газа", - подчеркнул он, добавив, что "никто не должен был замерзнуть".